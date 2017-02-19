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〈台北都會〉停車費、水費 手機將可繳納

2017-02-19

打造「智慧支付平台」

〔記者蔡亞樺／台北報導〕繳停車費新選擇！台北市資訊局耗費近七百萬元，整合民間八家支付業者，打造智慧支付平台「pay.taipei」，以網站與APP呈現，民眾可上網或手機繳停車費、自來水費與醫療費等三項規費，最快三月底上線，資訊局昨說，未來電信費、保險費及第四台收視費等都會納入該平台。

最快三月底就上線

但有民眾憂心，線上支付是快速方便，萬一個資外洩，容易成為歹徒詐騙的對象。對此，資訊局長李維斌坦言，市府僅提供規費資料，因此身分確認是最大問題，由於銀行用戶資料在金管會或經濟部都有列管，未來採取銀行認證方式，把關資安。

北市府去年進行智慧支付平台計畫，由藍新科技公司得標並開發完成，資訊局昨召開記者會，合作的八家業者包括橘子支、Pi行動錢包、街口支付、歐付寶、台灣支付、愛貝錢包、台新銀行及玉山銀行等各家代表均出席，宣告該平台即將上線服務。

聯醫醫療費也可繳

李維斌指出，現行繳納停車費、水費等行政規費，透過超商、郵局等管道繳納，因此市府支付業者手續費的成本相當高，據統計，北市府每年支付給業者的手續費高達一億三千七百萬元。

以停車費為例，一年手續費多達九千多萬元，超商代收每筆三．六元，但透過該平台後，每筆降為○．○四元，大幅降低手續費，李維斌表示，未來智慧支付平台使用人次愈多，手續費省愈多。

保費學雜費將納入

資訊局官員說，該支付平台預計三月底、四月初上線，民眾得先申請一個網路市民帳號，接著選擇八家業者其中一家業者的帳號，與該平台做連動就可線上支付，只要是台北市民，都可透過該平台繳納停車費、水費及聯合醫院醫療費。

李維斌補充，持續納入北市其他行政規費，最快的是各級學校學雜費，並與中央合作，因該平台與台灣票據交換所合作，未來擴大民眾繳費項目，包括第四台收視費、保險費、電信費等，經過驗證統統都能在該平台繳費。

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  • 北市府打造智慧支付平台，最快三月底上線，首波有八家民間業者加入，未來民眾可透過這八家業者繳停車費、水費等規費。（記者蔡亞樺攝）

    北市府打造智慧支付平台，最快三月底上線，首波有八家民間業者加入，未來民眾可透過這八家業者繳停車費、水費等規費。（記者蔡亞樺攝）

  • 北市府打造智慧支付平台，最快三月底上線，首波有八家民間業者加入，未來民眾可透過這八家業者繳停車費、水費等規費。（記者蔡亞樺攝）

    北市府打造智慧支付平台，最快三月底上線，首波有八家民間業者加入，未來民眾可透過這八家業者繳停車費、水費等規費。（記者蔡亞樺攝）

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