〈台北都會〉金山海岸秘景 「沉默」全都錄

2017-02-19

〔記者林欣漢／新北報導〕由好萊塢大導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導，全片都在台灣拍攝的近期院線電影「沉默」，曾到新北金山獅頭山公園下方與水尾漁港間的神秘海岸取景，該海岸有豆腐岩、蜂巢岩等豐富地形變化，還能遠眺燭台雙嶼奇景，使金山美景躍上國際舞台。

「沉默」描述十七世紀日本幕府禁教時代，天主教神父與信徒遭迫害的故事，由連恩尼遜、安德魯加菲等人主演，拍攝團隊前年曾到過金瓜石茶壺山、平溪大華壺穴、貢寮桃源谷、雙溪燦光寮古道、萬里焿子坪等地取景，提升台灣知名度。

其中一處取景地點，是位在金山獅頭山公園下方與水尾漁港間的神秘海岸。金山區長陳國欽表示，神秘海岸是相當特殊的海蝕岩礁地形，可由獅頭山上往下走或由水尾漁港沿海岸經一線天進入，有海蝕、豆腐岩、蜂巢岩、潮間帶潮溝與海崖等豐富地形變化；天氣好時，除可看見海天一線廣闊的海岸美景，並可遠眺燭台雙嶼奇景，春夏交際的四、五月間，還能欣賞綠石槽、遍布屹立在北海岸山崖上的台灣百合。

不過，陳國欽也提醒，雖然神秘海岸地形特殊且風景優美，但若遇到颱風來襲，風力八級或浪高六公尺以上禁止進入。