〈台北都會〉金門採買防鳥圍網 抗禽流感

2017-02-19

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府昨天表示，為防範禽流感入侵金門，金門縣動植物防疫所已啟動相關緊急防疫措施，目前已針對飼養五百隻以上之禽場完成消毒及訪視二十四場次，並執行多項防疫監測措施，以降低發生疫病可能風險。

縣府指出，動植物防疫所至十七日止，針對飼養五百隻以上之禽場完成消毒及訪視二十四場次，並邀集各鄉鎮公所獸醫召開防疫會議，完成採購防鳥圍網一百五十件，提供養殖戶補強設施。

另外，防疫所也依年度計畫，執行如強化預警機制、提升防疫因應機制等多項防疫監測措施。