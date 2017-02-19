〈台北都會〉禁餵鴿 新北近1年開罰5件
2017-02-19
〔記者何玉華、林欣漢／綜合報導〕全台防治禽流感H5N6疫情，多個縣市祭出公共場所「禁餵鴿令」。新北市統計從一○五年一月迄今，告發飼養或餵養禽類造成環境污染五件、勸導八十四件；「禽流感緊急應變小組」日前也依公園管理辦法為防治特定傳染病，要求警方加強宣導「不接觸、不餵食野鴿」，若不接受勸導，將移由環保局依廢棄物清理法告發，最高裁罰六千元。
萬里海灘見鳥屍 鳥會籲勿碰觸
而基隆環保人士陳信助昨也在萬里海灘發現死亡多時的綠蠵龜、赤蠵龜及白腹鰹鳥屍體，陳信助說，之前來十餘次都未見過此景；基隆野鳥學會理事長沈錦豐指出，白腹鰹鳥在基隆、北方三島常見，但很少會見到死亡個體，由於禽流感疫情逐漸上升，提醒民眾到海邊若發現野生鳥類屍體，千萬不要上前碰觸，應立即通報動保處等單位檢測。
新北市政府十三日召開「各局處禽流感緊急應變小組」會議，由環保局建立清潔隊死禽通報機制，並於忠孝橋、華江橋、成蘆橋等野鴿聚集處，加強環境消毒及鴿糞殘留處理；對於有鴿群聚集的公園，農業局綠美化環境景觀處處長謝宏偉表示，依據公園管理辦法第十一條，為防治特定傳染病，可公告禁止或限制餵養，民眾若餵養，警方會勸導，若不從則移交環保局開罰。
環保局統計，去年一月迄今，共告發五件，都是在頂樓飼養鴿子造成環境髒亂，近日雖有發現公園餵養，但經勸導已改善；另外，動保處禽流感快篩部隊，十八日完成全市廿七處禽場、一處屠宰場檢驗，結果都呈現陰性。
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