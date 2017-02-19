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〈台北都會〉火車聲吵 山佳嬤「無聽睏袂去」

2017-02-19

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市文化局及台鐵昨上午為百年古蹟山佳火車站舊站舉辦開幕典禮，受邀出席的九十八歲阿嬤洪陳乖，當年曾在附近的大豐煤礦當過洗炭工，昨再見到蒸汽火車開進山佳站，開心憶當年。八十五歲的楊賴鳳，先生也是礦工，她則推炭車，從早推到晚，一天工資兩塊半；她笑說，自己就住在火車站旁，雖然火車聲很吵，但如今已是「無聽睏袂去！」

山佳車站過去曾是運煤車站，昨天啟用典禮邀請CK124蒸汽火車復駛，讓民眾重溫當年盛況，九十八歲洪陳乖阿嬤在山佳住了一輩子，看到蒸汽火車進站非常高興。阿嬤曾在附近的大豐煤礦當過洗炭工，「炭車來到定點，就會翻車把炭倒到檯子上，煤炭順勢滾到網子後，比較大的炭撿起來，小一點的因為底部有土，所以要倒到水裡洗刷，炭洗乾淨，才會有人買」，她還記得「工資一天三角」。

八十五歲楊賴鳳阿嬤的先生是礦工，自己則在礦場推炭車，「一組三台車，重量大概有一噸，每天從早上九點推到晚上六、七點，工資兩塊半」。楊阿嬤說，一世人住在車站旁，雖然火車聲很吵，但「無聽睏袂去！」

七十歲的簡玉春，民國五十九年嫁來山佳，對於山佳車站的發展歷史十分有感，她說，過去如果火車誤點接不到人，就會在車站的黑板留下聯絡方式，晚到客人就會按圖索驥找上門來，非常方便。

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  • 洪陳乖（左起）、楊賴鳳和簡玉春參加活動，充滿回憶。（記者翁聿煌攝）

    洪陳乖（左起）、楊賴鳳和簡玉春參加活動，充滿回憶。（記者翁聿煌攝）

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