〈北部〉花監沙畫認證 3受刑人通過
2017-02-19
〔記者王錦義／花蓮報導〕「希望以後用沙畫說故事」！法務部矯正署花蓮監獄昨與縣府文化局首度合作，在監獄內舉行街頭藝人認證考試，許多即將出獄的受刑人踴躍報名，其中三名學習沙畫藝術表演的受刑人順利通過認證，未來他們希望出獄後，除了正當工作，也能靠著表演沙畫改善生活。
以沙畫參加檢定的輝仔（化名）說，二年前接觸沙畫是源自老師蔡錫賢帶來的網路影片，蔡老師提供他們沙子，他便和同學以現有材料搭建出簡易沙畫台，邊看影片邊學，沙畫台也隨跟著他們技巧的進步更加升級，以玻璃紙包覆燈泡，變化出不同的顏色，一切都是土法煉鋼。
輝仔排練了半個多月，他說，沙畫創作考驗的就是手的穩定度跟畫作的熟練度，只有靠不斷的練習克服生疏，自己也慢慢由模仿階段，轉為自行創作，未來希望沙畫拍網路影片，以沙畫說故事，有機會的話還想用沙畫進軍婚禮企劃，用沙畫來表演新人間的故事。
文化局副局長曾芳榮說，辦理街頭藝人考照今年邁入第七年，去年曾有二名受刑人在戒護人員陪同下參加檢定，今年特地到花監辦理考照，目前縣內分別有五百多名街頭藝人及八十七組表演團體，證照期限為二年，為讓通過考照的收容人方便續照，文化局也推動認證花監大禮堂為指定表演地點之一，讓受刑人服刑期間不擔心證照過期，昨現場共有二十五組受刑人參加檢定，才藝涵蓋動感舞蹈、音樂才藝及自學的手繪沙畫，共計送出二十組合格證書。
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