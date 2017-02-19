| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉花監沙畫認證 3受刑人通過

2017-02-19

〔記者王錦義／花蓮報導〕「希望以後用沙畫說故事」！法務部矯正署花蓮監獄昨與縣府文化局首度合作，在監獄內舉行街頭藝人認證考試，許多即將出獄的受刑人踴躍報名，其中三名學習沙畫藝術表演的受刑人順利通過認證，未來他們希望出獄後，除了正當工作，也能靠著表演沙畫改善生活。

以沙畫參加檢定的輝仔（化名）說，二年前接觸沙畫是源自老師蔡錫賢帶來的網路影片，蔡老師提供他們沙子，他便和同學以現有材料搭建出簡易沙畫台，邊看影片邊學，沙畫台也隨跟著他們技巧的進步更加升級，以玻璃紙包覆燈泡，變化出不同的顏色，一切都是土法煉鋼。

輝仔排練了半個多月，他說，沙畫創作考驗的就是手的穩定度跟畫作的熟練度，只有靠不斷的練習克服生疏，自己也慢慢由模仿階段，轉為自行創作，未來希望沙畫拍網路影片，以沙畫說故事，有機會的話還想用沙畫進軍婚禮企劃，用沙畫來表演新人間的故事。

文化局副局長曾芳榮說，辦理街頭藝人考照今年邁入第七年，去年曾有二名受刑人在戒護人員陪同下參加檢定，今年特地到花監辦理考照，目前縣內分別有五百多名街頭藝人及八十七組表演團體，證照期限為二年，為讓通過考照的收容人方便續照，文化局也推動認證花監大禮堂為指定表演地點之一，讓受刑人服刑期間不擔心證照過期，昨現場共有二十五組受刑人參加檢定，才藝涵蓋動感舞蹈、音樂才藝及自學的手繪沙畫，共計送出二十組合格證書。

廣告
  • 法務部矯正署花蓮監獄昨與縣府文化局首度合作，在監獄內舉行街頭藝人認證考試，沙畫專長的學員當場創作。（記者王錦義攝）

    法務部矯正署花蓮監獄昨與縣府文化局首度合作，在監獄內舉行街頭藝人認證考試，沙畫專長的學員當場創作。（記者王錦義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
今年慢了 壽山巖櫻花開6成

位於龜山區的壽山巖觀音寺後方的公園，栽種上百株櫻花樹，往年在農曆春節前後開花，今年因暖冬而打亂花期，直到最近才陸續綻放，目前花況大約開了六成…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：〈北部〉花監沙畫認證 3受刑人通過


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月19日‧星期日‧丁酉年正月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.