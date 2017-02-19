〈北部〉檢接獲2賄選情資 列他字案
2017-02-19
〔記者江志雄／宜蘭報導〕各級農漁會今天舉行農事小組長與會員代表投票，宜蘭地檢署檢接獲兩件賄選情資，列入他字案偵查，持續監控選情動態。
至於檢方接到的賄選情資，發生在哪個農漁會？目前偵辦進度如何？宜檢以偵查不公開為由，未進一步說明；宜縣各級農漁會完成農事小組長及會員代表投票後，三月一日起召開會員代表大會，選出理事、監事，再開理監事會互選理事長、常務監事，聘任總幹事，最慢在四月十日前產生新任的三巨頭。
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