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〈北部〉友善耕作 50新農拜田頭

2017-02-19

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府辦理的第四屆夢想新農水稻班，昨在員山鄉內城村舉行拜田頭開工儀式，參訓學員有五十人；縣府表示，為推廣友善環境綠色工作觀念，希望從基層、從土地及實作中，深化綠色工作理念。

宜蘭縣政府委託宜蘭社區大學教育基金會開辦「夢想新農」課程，培養投身綠色行動的種子人才，一○三年開辦至今，已辦理四個班次，結訓學員共一百二十人，包括獨立小農、友善農民組織、友善食材店舖業者。

昨天拜田頭開工儀式，宜蘭縣政府勞工處長黃玲娜、宜蘭社區大學校長林庭賢、農夫導師陳榮昌及參訓學員，一起向三官大帝稟告，將以友善耕作方式耕作，祈求風調雨順。

縣府指出，參訓學員經由友善耕作前輩及專家陪伴，踏入綠色土地第一步，因有友善耕作前輩們指導，相信能學有所成。

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