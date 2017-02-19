〈北部〉一起下田種菜 綠博闢「綠競場」
2017-02-19
「佃佃小農」4月底熟成採收
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣政府昨天在冬山鄉舉辦「佃佃小農」，大小朋友栽種宜蘭嚴選時令蔬菜，為今年宜蘭綠色博覽會種下綠色希望，所種菜苗預計四月二十九日熟成採收，成為綠色生活努力成果。
8社區認養種菜 全採友善耕作
「佃佃小農」取自早年佃農意象，在生態綠洲旁承租四．五公頃農地，取名綠競場，分配給八個社區認養種菜，宛如是大型農業教室，廣闊的綠競場以「食」出發，有大地餐桌、焢窯、農機具競技、農食手作ＤＩＹ，全區採用友善耕作，從中領略自然農法奧妙。
農事達人帶領 都會人種菜苗
「一起下田種菜！」宜蘭縣政府農業處長陳德星、冬山鄉長謝燦輝，帶領大家種植萵苣、莧菜、空心菜菜苗，農事達人陳光輝分享種菜撇步及樂趣，社區老農教導大家翻土、栽種，講解二十四節氣、人、食物、土地的關係，有些都會區居民換穿雨鞋或光著腳丫，踏進農地參與食農體驗。
陳光輝說，種植蔬菜應順著二十四節氣，當季盛產的蔬果品質最好，綠競場區的蔬菜，將依循自然農法，種出優質的蔬菜；今年綠博以「綠．啟航」為主題，延續綠色概念，透過互動裝置展演，呈現全球糧食危機、食物分配不均議題，並結合科技展示、田間監測等新興技術，讓大家了解不過度開發，糧食才得以永續。
主辦單位表示，近幾年來氣候變遷，出現糧食分配正義、剩食、食物安全、耕地不足之類的糧食及環境危機，綠博扮演綠色生活觀念傳遞者，持續深耕環保觀念，盼更多人加入友善土地行列，活動網址：http;//www.greenexpo.e-land.gov.tw/。
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