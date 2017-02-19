〈北部〉苗栗濫倒廢棄物 去年增逾6成

2017-02-19

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣去年屢屢傳出廢棄物隨意傾倒事件。苗栗縣環保局統計去年累計卅五件，較以往年約廿件，增加十五件，增幅度超過六成；環保局指出，卅五件案件中，以事業、營建混合廢棄物案例最多，對於查獲行為人，都已依廢棄物清理法函送法辦。

環保局指出，去年度列管的非法棄置廢棄物案件，都是外縣市進入濫倒廢棄物，除了鼓勵民眾踴躍檢舉，也請警方加強巡邏查緝。

外縣市廢棄物大舉入侵，環保局推測，可能是大台中地區垃圾焚化廠處理已趨近飽和，沒有餘裕處理事業廢棄物，加上事業廢棄物處理費提高，每噸約四千元，才會讓不肖之徒任意傾倒。

協助查緝的員警表示，去年度以大湖鄉新開村鯉魚潭水庫集水區山坡地，被棄置的污泥銅含量超標四百七十二倍最誇張，幸好被偷盜的期間沒有下雨，否則恐怕污染水庫用水。

另外，苑裡鎮一二一縣道路中央，也被倒了一車的建築用廢棄物則危害道路交通安全；通霄鎮白沙屯媽祖婆回鑾換轎處，也遭濫倒事業廢棄物；卓蘭鎮景山溪上游山坡地集水區，則被倒置細玻璃砂及細玻璃。