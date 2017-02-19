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〈北部〉土質改良成功 客庄茶園迎接第二春

2017-02-19

〔記者彭健禮／苗栗報導〕小英總統推行「浪漫台三線」，盼整合沿線客庄產業文化，發展為具人文深度的觀光廊帶。桃竹苗區為北台重要茶葉產地，但受土壤酸化及病蟲害等因素，榮景不復過往，客委會專案補助工研院團隊，進行土壤優化，成功將試辦兩分地調整為弱酸土質，預估復耕一年可增加產值達一百廿萬元，主委李永得期許未來技術擴展，提高茶葉產值及茶苗存活率，吸引青年族群返鄉創業。

桃竹苗地區茶園目前栽種面積約一千二百公頃，相較於農糧署於九十八年統計的約二千一百公頃，少了近一千公頃。農委會茶業改良場茶作技術課表示，桃竹苗地區土壤多為紅土，酸鹼度偏酸，長天候影響，及早年農友多施以化學肥料、除草劑等，使得土壤越來越酸。

客委會辦理「推動研究機構餐與客家產業群聚創新服務及研究發展補助計畫」，以「技術加值、服務創新」概念，塑造客家產業聚落，北台即以「北客茶陶」為主軸，於去年三月起補助工研院團隊，在苗栗縣頭份鎮流東里一塊兩分地茶園，試辦茶園土壤優化與生態病蟲害防治計畫。

團隊經過近一年的研究，透過生態智慧土壤改良，將原屬排水不佳且有機質低、缺磷與鉀的土壤，調整為酸鹼度值四點五至五點五之間的弱酸性土壤，使茶苗植株強健。

李永得日前視察成果，他表示希望成功將鹼性土壤改造成符合茶苗成長的土壤，並建立生態無毒蟲害防治技術，期待未來將此技術拓展，提高茶葉產值及茶苗存活率，吸引青年族群返鄉創業，活絡客庄經濟。

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  • 土壤優化前的茶樹苗（左）與土壤優化後的茶樹苗（右）生長情形有天壤之別。（圖由客委會提供）

    土壤優化前的茶樹苗（左）與土壤優化後的茶樹苗（右）生長情形有天壤之別。（圖由客委會提供）

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