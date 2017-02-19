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〈北部〉大溪─捷運永寧站快捷公車 首週全免費

2017-02-19

〔記者周敏鴻／大溪報導〕市府交通局新闢「710大溪—捷運永寧站」快捷公車路線，市長鄭文燦昨天主持通車典禮，但快捷公車要到廿四日才會上路，到三月二日都是免費搭乘，原本只限大溪區民受惠，昨天宣布放寬，首週一律免費。

710快捷公車路線，沿途設有十八個站，平日從大溪老街出發，經復興路、慈湖路、康莊路、介壽路、仁善街、埔頂路、員林路、永昌路、大溪交流道上國道三號抵達土城交流道，再行經新北市土城區中央路後，到達終點捷運永寧站；假日改由大溪區橋頭停車場發車，經瑞安路接回原路線。

鄭文燦昨天參觀五輛彩貼HELLO KITTY的電動低地板公車，他說，710快捷公車是大溪區民期待已久的公車路線，不但紓解大溪區聯外交通的壅塞問題，也方便新北市等地的民眾來大溪旅遊。

710快捷公車每天上午六點到晚間十點四十五分發車，交通尖峰時間約十到廿分鐘一班、離峰時間是半小時到一小時一班，採三段票收費，每段票的全票十八元、半票九元，詳情電洽0800-888-952。

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  • 710快捷公車配置彩貼HELLO KITTY的電動低地板公車。（記者周敏鴻攝）

    710快捷公車配置彩貼HELLO KITTY的電動低地板公車。（記者周敏鴻攝）

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