〈北部〉第三處日托 蘆竹「悅齡老童園」啟用
2017-02-19
〔記者謝武雄／蘆竹報導〕市長鄭文燦昨天出席蘆竹區「悅齡老童園」日間托老服務中心揭牌活動，他表示，「悅齡老童園」是全市第三間日間托老中心，未來會舉辦各種文康、體育、老少共學、健康講座等，提供長者完善照顧，讓退休生活更精彩，持續打造桃園市成為樂活環境。
「悅齡老童園」位於蘆竹區南崁路一段九十九號四樓，每週提供五天的日間托老服務，擴大服務項目並延長照顧時段，讓長者吃得健康、活得精彩、心情不老、天天開心。
鄭文燦表示，桃園市共有一八○個社區關懷據點，各據點的功能擴充提升後，就可成為日托中心，擴大服務項目並延長照顧時段，「悅齡」就是享受老年生活，「老童園」指老人家就像「老小孩」，代表長者也需要持續受到照顧。
參加國樂班的王媽媽說，一個人在家很無聊，到了「悅齡老童園」後，不但可以和同年齡層的老人家一起玩樂器，還可以做手工藝品，生活很快樂；九十歲的李伯伯說，在這裡可以碰到年齡相近的朋友，一起下棋、聊天，「悅齡老童園」也提供午餐，還會帶領老人家運動、定期量血壓，讓大家都保持健康愉快的心情。
陳伯伯也說，年紀大了，能動就是福，老人家聚在一起做手工、下棋，也比較不會有老人癡呆症。
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