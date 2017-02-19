〈中部〉「公一」15期重劃地 第一公墓限時遷葬
2017-02-19
〔記者陳建志／大里報導〕大里區「公一」四十多年來未徵收引發民怨，市府結合鄰近大里區公所和公兒用地進行市地重劃，獲內政部都委會審查通過，並命名為「第十五期市地重劃案」，市府生命禮儀管理處近日正式公告 ，自十日到五月九日限期遷葬，請墓主辦理認領登記領取補償費進行遷葬。
大里區「公一」公園用地位於國光路、大里路口的黃金地段，面積五．二四公頃，市府結合附近公兒十四、公兒十五，合併辦理跨區市地重劃，已獲內政部都委會審核通過，將把公一變更為機關用地、商業區、廣場及公園。
其中大里第一公墓也在此次市地重劃範圍內，為加快開發腳步，台中市生命禮儀管理處近日貼出公告，要求墓區內墳墓必須在十日到五月九日進行限期遷葬，提醒墓主儘速向烏日第三工作站或大里區長興一街七十七巷受靈宮旁臨時辦公室辦理認領登記。
生管處長陳志銘表示，大里第一公墓共有五百門墳墓，補償費粗估約一千五百萬，為了讓大部分墓主都知道遷葬訊息，才趕在元宵過後開始有掃墓人潮時進行公告，提醒墓主儘快辦理認領登記，並由工作人員陪同會勘，以確認身分和墳墓面積大小與供奉的骨灰罈數量，方便補償金發放，無人認領的墳墓，將由市府代為遷葬。
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「公一」15期重劃地 第一公墓限時遷葬
大里區「公一」四十多年來未徵收引發民怨，市府結合鄰近大里區公所和公兒用地進行市地重劃，獲內政部都委會審查通過，並命名為「第十五期市地重劃案」…
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