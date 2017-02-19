〈中部〉造浪池助拍片 《沉默》捐市府電影票

2017-02-19

〔記者黃鐘山／台中報導〕奧斯卡金獎導演馬丁史柯西斯新片《沉默》已全台上映，監製李良山十八日捐贈電影票給台中弱勢團體，感謝市府在拍片前後多項協助。新聞局長卓冠廷說，片中使用台中造浪池拍攝，讓台中有機會被世界看到，希望能吸引更多劇組前來。

《沉默》全程在台灣取景拍攝，監製李良山與特效人員魏宗舍十八日特地到台中宣傳，並在市府舉辦記者會，播放攝影師羅德里哥．普里托（Rodrigo Prieto）訪談影片及工作紀錄花絮。劇組也在會中贈送電影票，由社會局轉交弱勢團體。

普里托在訪談影片中表示，由於在海裡拍片相當危險，因此台中造浪池的幫助很大，不僅可控制浪的大小，也可以控制海浪拍打的點，感謝台中提供這麼棒的拍攝場地，台中也擁有很棒的旅館、餐廳，是非常理想的拍片地。

李良山則說，這次看到《沉默》有海景，馬上就想到一定要來台中，台中造浪池可做到一千多個浪型，但因花費較高，其實一開始劇組還在猶豫是否來此拍攝，後來導演以效果好為重，在台中市政府的支持下，到台中造浪池拍攝。

李良山指出，從洽談到拍攝的過程中，看到市府對電影的關愛、熱情及國際觀，劇組不少問題都在市府的協助下解決，非常感謝；卓冠廷則說，感謝李監製的引介，讓台中有機會被世界看到，未來希望吸引更多劇組到台中拍電影。