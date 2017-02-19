〈中部〉企業+醫療 市府：育成10長照社企
2017-02-19
〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣二○二五年將進入超高齡社會，經發局十八日舉行「共享照顧、青銀共榮」研討會，經發局長呂曜志說，台中市推動「社會企業創新產業發展計畫」，今年將育成十個與長照有關的社會企業，結合企業資源，讓長照能量更發揮。
這場研討會由副市長林依瑩、呂曜志、立委余宛如與各企業及社會企業進行座談，並與亞洲大學「中亞聯大」醫療體系、永信藥品、順天醫院、光田醫院等與長照相關企業簽約合作，要作為社會企業的「彈藥庫」，給予社企奧援。會中也邀請香港社會企業Easycare（關懷易）創辦人雷芷卉分享經驗，經發局並在隔壁「不老夢想一二五號」舉行社會企業市集。
林依瑩表示，台中市要讓社會企業成為經濟發展另一支重要支流，也希望中小企業能加入社會企業元素，為社會努力。
呂曜志表示，未來三年要推動「地方產業發展基金會—台中市社會企業創新產業發展計畫」，逐步建立社會企業創業創新生態圈。今年預計育成十個與長照相關的社會企業，要透過企業的協助，讓社企有盈餘，對長者與身障者有更貼心的照顧。
社會企業家的立委余宛如表示，台灣二○一八年進入高齡化社會、二○二五年超高齡化社會，在國外走向超高齡化約需五十年，但台灣短短七年就走到超高齡化，台灣根本未準備好，長照的社企可兼顧社會使命。
雷芷卉表示，她會成立社企，在於她與夥伴家中都有需要照顧的老人，民眾可透過「關懷易」的App來尋求照服員，公司人事成本降低，讓照服員所得比一般照服員多十至十五％，「關懷易」年營收約一百萬港幣，盈餘約十五％左右。
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