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〈中部〉市旗徵選 i-Voting 明台教師奪冠

2017-02-19

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市旗曾被網友評為「全台最醜市旗」，市府雪恥求變徵選新市旗，共有四萬五千位市民參與票選，結果由明台高中教師張文諺的作品奪冠。市府新聞局長卓冠廷十八日表示，將由專業設計團隊協助創作者討論調整，讓市旗展現最佳效果。

卓冠廷前天下午前往明台高中，頒發第一名獎牌及八萬元獎金給張文諺，明台高中董事長林芳媖、校長林垂益等人均到場見證，在校學生也共襄盛舉，一起分享喜悅。

張文諺表示，非常喜歡深具文化歷史的台中，近幾年市政建設更為環境帶來許多改變，因此以「中」字結合城市建設，呈現台中的繁榮與文化底蘊，感謝市府邀請市民共同參與公共事務，這是深具代表性的創舉！

卓冠廷表示，市旗徵選活動大膽結合網路科技，透過市府i-Voting平台舉辦票選，短短兩個月就有八八九件作品投稿，票選過程網友有鼓勵、也有挑戰，最終兩階段票選超過四萬五千名市民參與，創下i-Voting平台啟用以來新高紀錄。

他又說，市旗徵選活動的參賽者必須在短時間內展現理念，後續將邀請專業設計團隊協助張文諺討論調整，讓市旗作品更能符合設計初衷，包含標準色設定及後續應用，讓台中市旗成為全台最漂亮、最有設計感的市旗，此後廣為應用。

新聞局表示，市旗徵件活動第一階段初選三萬三三三五人參與，一人最多可投十票，總票數高達十一萬四六一六票。第二階段決選一萬二五○二人參與，每人一票，由張文諺以二九六一票奪冠，亞軍盧韋延，季軍楊雅智，分獲獎金及獎牌。

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  • 台中市新市旗票選第一名作品，以「中」字結合城市建築設計，市府將邀請專業設計團隊協助調整，讓市旗展現最佳效果。（記者黃鐘山翻攝）

    台中市新市旗票選第一名作品，以「中」字結合城市建築設計，市府將邀請專業設計團隊協助調整，讓市旗展現最佳效果。（記者黃鐘山翻攝）

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