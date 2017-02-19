〈中部〉堆肥廠變電廠 林佳龍：外埔奇蹟
〔記者李忠憲／台中報導〕稻稈也能發電！市府推動再生能源，規劃將廢置的外埔堆肥廠打造成全國最大的稻稈氣化發電廠，收購稻稈來發電，也將創下三個全國第一。市長林佳龍昨視察時表示，將垃圾變黃金，這絕對是「外埔奇蹟」，讓環保、農民、經濟發展出現多贏局面，並成為循環經濟全國典範。
垃圾變黃金 首創稻稈氣化發電
外埔堆肥廠因停工閒置快十年，有如廢墟般，讓當地發展受限。環保局依「促進民間參與公共建設法」，導入「厭氧先進處理」技術，將該廠轉型為「綠能生態園區」，並成為全國首創稻稈氣化發電廠。林佳龍昨與環保局長白智榮等人視察廠區、並聽取簡報。
林佳龍致詞時，以「創造外埔奇蹟！」展現決心。他說，此綠能生態園區將稻稈用來發電，將「垃圾變黃金」，更將成為全國最大的稻稈氣化、綠能及廚餘發電廠，充分響應蔡英文總統「循環經濟、再生資源」的政策方向。
林佳龍說，外埔綠能生態園區將創造多贏，包括讓閒置已久的廢棄堆肥廠活化利用，帶動周邊發展。減輕焚化爐負荷並延長使用年限，收購農民稻稈氣化發電，減緩露天燃燒製造空污。農民可創造收入，生產有機肥料及培養土，提供花博外埔展區用電或花卉栽種使用。可將生態園區納入花博觀光行程，富含環保教育意義。有高達七成五民眾表達支持，市府不會像過去政府讓市民失望，將抱著「只許成功、不許失敗」的意念，有信心達到目標。
年供1.4萬戶用電 減少碳排2.6萬噸
白智榮表示，大甲、外埔、后里及大安區稻田面積達四千公頃，粗估約五萬噸農作稻稈，經稻稈氣化發電每年可產生五千萬度電力，提供一萬四千多戶家庭一年用電量，每年可減少碳排量達二萬六千公噸。廚餘回收再生粗估發電量約每年五四○萬度，約可提供一五五○戶家庭一年用電量，每年可減少碳排量達六一四四噸。未來產生的電能出售給台電後，將有一定比例回饋地方，開創生活、生產及生態三贏的經濟效益。
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標題：〈中部〉堆肥廠變電廠 林佳龍：外埔奇蹟
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