〈中部〉彰化關帝廟文昌殿 浴火重生點燈

2017-02-19

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市縣定古蹟關帝廟文昌殿遭火焚，市公所展開「浴火重生」行動，昨天舉行文昌燈、財神燈重新點燈的「祈安植福點燈法會」，由市長邱建富點燈，文昌燈、財神燈頓時大放光明，活動中還提供「第六十五代天師文昌符」給參拜信眾，現場考生都歡呼「一定包中」。

邱建富表示，關帝廟文昌殿火災後，意外發現文昌帝君神像內安放了一只有百年歷史的錫製香爐，和首度迎出供參拜的五文昌帝君神位牌，此兩項重要文物對關帝廟意義重大，更令人欣慰的是，火災後信眾不僅未要求點燈退費，更有新增安奉的。

信眾對於如何協助關帝廟文昌殿早日重生，高度關心，也陸續捐出修繕香油錢，目前累計近二十萬元，並持續增加。

關帝廟將於二十八日上午九時三十分舉行「文昌帝君聖誕慶典」，當天將贈送金箔文昌符令、滿分文昌吊飾給參拜信眾，現場還有包子及粽子供食福，希望所有考生都「包中」。