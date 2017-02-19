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〈中部〉鳥嘴潭人工湖土地徵收 農民轟價低

2017-02-19

〔記者佟振國／南投報導〕經濟部水利署計畫在南投縣草屯鎮烏溪流域興建鳥嘴潭人工湖，土地徵收價格等爭議問題未定，地方昨召開座談會，農民砲轟水利署毫無誠意，中區水資源局局長陳弘凷強調，下月起將派員個別了解需求，在合理範圍內協議價購，農保保障補償農友至八十歲，但立委馬文君、蔡培慧要求改採實際壽命補助，工程更應兼顧生態保育、民眾權益及地方發展。

為提升中部地區民生用水量，以及解決雲、彰地區地層下陷問題，水利署計畫在草屯鎮炎峰橋下游的烏溪水域興建鳥嘴潭人工湖，工期原訂一○四年至一一二年，但七個湖區用地徵收廣達二八二公頃，其中一六五公頃為北勢里良田和住家，因爭議不斷，延宕至今。

昨天座談會，北勢里長李武順與多位農民到場，憂心土地公告現值低，若遭徵收，價格恐低於應有價值，更因此損失農保資格，未來還可能被劃為第一級環境敏感區，嚴重影響地方發展。

陳弘凷表示，鳥嘴潭人工湖尚未完工，暫無計畫劃設水質水量保護區，至於集水區環境敏感區劃設的權責在內政部，水利署也會進行協調，請居民放心。

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