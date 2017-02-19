〈中部〉永靖農會賄聲賄影 5人被傳喚

2017-02-19

〔記者陳冠備／彰化報導〕基層農會代表選舉今天投票，彰化縣戰況最激烈的永靖鄉農會，傳出有餽贈會員香菸、現金等，彰化檢方昨日下午掌握可靠情資，指揮員林警方，傳喚五名永靖鄉農會會員及相關人士到案，釐清是否接受餽贈，部分會員堅決否認賄選，還揚言提告檢舉人。

永靖鄉農會選舉是彰化二十六鄉鎮市中最激烈，當地陳、邱兩派人馬綁樁動作頻頻，暗地角力不斷，彰化檢方昨接獲檢舉，有候選人以香菸、香菇及兩萬元現金當贈品，意圖當選。檢方下午三點約談五名相關人員，其中二人約談後先被請回，其餘三人仍在偵訊中。

初步調查，無人坦承收到金錢，被請回的邱姓、王姓會員則喊冤表示，只是被請託拜票，否認收賄。為防範賄選，彰化檢方這兩天都進駐員林分局追查情資，兩度發動調查，希望在第一時間打擊犯罪。