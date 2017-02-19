〈中部〉農會選舉今投票 南投檢方坐鎮警局

2017-02-19

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣各級農會會員代表暨農事小組長選舉投票今天登場，為防止激烈選區投票時發生衝突，南投地檢署三位主任檢察官將進駐選情緊繃的轄區警分局坐鎮，確保投開票過程平和理性。

3位主任檢察官進駐緊繃選區

選情激烈的草屯、中寮農會，選前就傳出現金買票，價碼最高喊出一票五千元，並有代表候選人涉嫌賄選遭傳喚並交保，昨還新增二件現金賄選情資，據統計，農會選舉至昨已有十六件現金賄選、選舉暴力，以及文宣妨害參選等案，檢方已展開調查。

全縣共有十三鄉鎮市農會，代表選舉最激烈莫過於八十八搶四十五席的草屯鎮農會，以及中寮、國姓、魚池鄉農會，分別以七十、六十六、六十三要搶下四十五個席次，選情同樣緊繃，以致賄選傳聞不斷。

南投地檢署表示，除了主任檢察官會進駐警分局，其他農會選區也有檢察官負責督導，並與警方、調查站保持聯繫，掌握投票情況，盼讓選舉和平落幕。

南投縣警察局則說，各警分局都已做好警力部署，除了投開票所有駐警外，線上警網也會隨時巡邏，而縣警局直屬隊伍也已做好任務編組，也有機動小組待命，維持投票秩序，確保選舉順利。

檢方表示，依農會法第四十七之一條規定，期約賄選可處三年以下有期徒刑，得併科九萬元以下罰金，呼籲民眾抵制賄選，而檢舉獎金高達二百萬元，有任何賄選情資歡迎檢舉。