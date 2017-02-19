〈中部〉愛心保溫 小吃攤送免費便當

2017-02-19

〔記者湯世名／彰化報導〕愛心小吃攤！彰化市中正路二段一處小吃攤前，最近掛出一塊「免費便當」看板，寫著「有需要請自取」，保溫箱內每天都放著十幾、二十個便當或湯汁，不少街友聞訊前來取用，發現便當內有熱騰騰的白飯、滷肉、荷包蛋等，民眾大讚︰「真是佛心來的！」發起愛心行動的黃姓業者低調說︰「如果有更多人去拿，我會多準備一點！」

彰市黃姓業者 賣剩食材送暖

四十三歲的黃姓業者說，他二個多月前頂下這個攤位來賣小吃，每天從晚上九點營業到隔天清晨五點，營業過程中偶爾會看到街友經過，由於打烊時食材多有剩餘，因此決定供應免費便當給有需要的人。

黃姓業者在小吃攤前懸掛「免費便當」看板，為了食物的新鮮與熱度，他設置保溫箱，在牌子上寫著「請保持基本修養，如有打開未取用，請恢復原狀及關好保溫箱，勿踐踏別人的小小心意。」另一張小看板則寫上「早上五點後免費供應當日未售完之食材，歡迎有需要的請自取。」他還在一旁放置竹筷、湯匙、面紙盒、牙線，相當貼心。

「免費便當」提供一個多星期來，吸引許多街友前往取用，菜色每天不同，甚至有電鍋插電保溫，讓白飯不至於冷掉，有民眾好奇打開便當瞧瞧，裡頭有熱騰騰的白飯、滷肉，還有一個荷包蛋。民眾說︰「這個便當在一般便當店可能要賣四、五十元，老闆實在太有愛心了！」隔壁的同業也會把賣剩的食物寄放在黃姓業者保溫箱，贊助這個愛心行動。

黃姓業者說，真正有需要的人，歡迎來小吃攤取用免費便當，此外，來店點餐時私下說要免費餐，他也會以當天可能剩下較多的食物免費招待，「雖然可能不會很好，不過至少能吃飽！」