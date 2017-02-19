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〈中部〉欠稅800多萬 前仁友醫院院長遭管收

2017-02-19

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕前嘉義仁友醫院院長陳枝旺（六十多歲），因滯欠民國八十九年度綜合所得稅，已清償一千四百多萬元，但是九十二年至今仍然欠稅八百餘萬元，經行政執行署嘉義分署調查發現，陳男有隱匿處分財產情事，前天拘提陳男到案，陳仍拒不提出合理清償方案，嘉義分署昨天向嘉義地院聲請裁定管收獲准，隨即解送嘉義看守所。

嘉義分署行政執行官阮惠芬表示，管收一次可達三個月，陳枝旺否認指控，表示會透過委任律師提出抗告。

嘉義分署指出，陳枝旺曾是仁友醫院院長，因醫院擴張過快，且財務管理不善，九十三年間將醫院經營權轉手後，仍未見起色，最後只好結束營業。

由於陳男滯欠民國八十九年度綜合所得稅，已清償一千四百多萬元，九十二年至今仍欠稅八百餘萬元，財政部南區國稅局嘉市分局於九十二年移送執行，經嘉義分署及國稅局嘉市分局調查發現，陳男轉讓醫院經營權資金去向不明，且曾於九十五年間將名下股票贈與配偶，並有藉成立公益文教基金會模式隱匿財產之虞。

另陳男自九十二年遭移送執行起，仍持續返還民間銀行借款債務，卻不願繳納國家稅捐，經嘉義分署數次通知，仍置之不理。嘉義分署遂向嘉義地院聲請裁定拘提，前天拘提陳男到案，但陳仍不願提出合理清償方案，且對資金流向、財產移轉等交代不清，同時委任律師向法院聲請提審，嘉義分署昨向嘉義地院聲請裁定管收獲准。

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