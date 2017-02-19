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〈中部〉牧師贈畫市長 嘉市紀念228揭序幕

2017-02-19

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕緬懷二二八事件七十週年，嘉義市各界今年將以「融和．共生」為題，自廿五日起舉辦一系列活動，擔任籌備會召集人趙振弍牧師，以自繪畫作「種一欉『疼』的樹」，作為系列活動主視覺，昨天畫作首度亮相，趙牧師並贈送畫作給市長涂醒哲，為今年的二二八系列活動揭開序曲。

「在受傷的島國種下希望的樹！」趙振弍說，創作這幅畫作，淵源於詩人李敏勇譜詞、已故音樂家蕭泰然的經典之作《愛與希望》，歌詞中寫道：「種一欉樹，在咱的土地，不是為著恨，是為著愛」正是畫作所要傳達的精神。

涂醒哲表示，二二八事件是台灣歷史的悲劇，嘉義市尤其是受難最深的傷心地。嘉義市有全台首座二二八紀念碑以及紀念公園，面對這段曾經被刻意掩蓋的歷史，追「溯」與寬「恕」是落實轉型正義的重要步驟，追「溯」過程，看到錯誤，還原真相，給受害者家屬一個交代，真相大白後，才能帶來真正的寬「恕」和原諒，避免悲劇重演，弭平族群裂痕。

市府民政處表示，今年是二二八事件七十週年，市府與嘉義市二二八紀念文教基金會、嘉義市納稅人協會等民間團體共同舉辦系列活動，將於廿五日舉辦追思會、特展及音樂會，三月十八日至四月一日「諸羅天光音樂節」。文化局還舉辦「溯與恕．嘉義二二八事件七十週年紀念美展」，展期自二月廿三日起至四月二日，在市立博物館三樓展出。

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  • 趙振弍牧師（左）昨天把畫作送給嘉義市長涂醒哲（右）。（記者丁偉杰攝）

    趙振弍牧師（左）昨天把畫作送給嘉義市長涂醒哲（右）。（記者丁偉杰攝）

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