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〈中部〉參觀人次破千萬 花燈幾認養一空

2017-02-19

〔記者詹士弘／雲林報導〕二○一七台灣燈會參觀人次已破千萬人，縣府昨天表揚全國花燈競賽得獎團體，縣長李進勇表示「因為有您們，雲林才會這麼好，雲林的好，台灣都能看得到」；另縣府開放花燈認養，因各單位反應熱絡，幾乎認養一空。

今年台灣燈會的全國花燈競賽，參賽者發揮創意與巧思，利用木材、竹材、鋼材等多元媒材創作，有造型可愛的動物、卡通人物及雲林風景名勝等，美不勝收，為燈會增色不少。

今年參賽作品中，最受矚目的就是矯正機關提供的一○八件大型花燈，其中台中監獄「天女仙樂報吉（雞）祥鳳展翅衝雲霄」拿到機關團體組燈王，雖於十二日下午燒毀，但台中監獄收容人趕工三天三夜修復，重新回到燈區，傳為佳話。

台灣燈會已接近尾聲，大會開放花燈供外界認養，雲林縣府認養主燈及牛轉乾坤等兩座副燈，宗教區花燈由各宗教團體自行取回，客家區由詔安客家中心及兩公所認養，社區製作的花燈也由各社區自行認養，未獲認養的花燈已所剩無幾。

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  • 台中監獄「天女仙樂報吉（雞）祥鳳展翅衝雲霄」拿到機關團體組燈王。（記者詹士弘攝）

    台中監獄「天女仙樂報吉（雞）祥鳳展翅衝雲霄」拿到機關團體組燈王。（記者詹士弘攝）

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