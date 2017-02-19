〈中部〉台灣燈會今晚熄燈 北港燈區爭延展
2017-02-19
延至香客期結束 縣長：全力協助
〔記者黃淑莉／雲林報導〕台灣燈會將在今天晚上閉幕，北港鎮長張勝智昨天持續向縣府爭取北港燈區能配合朝天宮香客期展延至四月底。李進勇強調，在縣府範圍內，會盡全力協助。
雲林縣長李進勇日前已表明涉及與廠商契約、人力等問題，虎尾燈區延期有困難，但因燈會人潮不斷，仍有民眾建議縣府能延期至二二八連續假期，虎尾燈區已確定不延長展期，但北港鎮公所爭取典藏北港燈區至朝天宮香客期結束，即延至農曆三月廿三日媽祖壽誕，國曆四月十九日或是至廿三日。
全國唯一巷弄花燈 公所申請典藏
張勝智表示，朝天宮香客期來自全國數萬媽祖信徒湧入北港，為讓香客也能欣賞到地方傳統藝術花燈，尤其是全國唯一的巷弄花燈，公所申請典藏範圍包括，觀光大橋燈區的「百鳥朝鳳」、水道頭的「魚躍龍門」及迓媽祖等傳統花燈、巷弄燈區。
張勝智指出，今晚燈會閉幕後，二十日起北港燈區全部由鎮公所接手，包括人力、經費，縣長也同意縣府全力協助配合，觀光大橋、水道頭兩個燈區的花燈會維持不變，巷弄燈區以不影響住戶、行車為原則，變動應該也不會很大。
張勝智強調，北港巷弄燈區是全國唯一的巷道花燈，在蜿蜒小巷弄內，可看見北港的傳統藝術，尤其是下條巷弄會出現什麼花燈，讓人充滿期待及驚喜。
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