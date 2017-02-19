〈中部〉仁義潭蓄水剩3成9 嘉義3月恐限水
雲林一期稻作 灌溉用水暫無虞
〔記者蔡宗勳、詹士弘／綜合報導〕冬天久旱不雨，立春也盼不到春雨，供應大嘉義地區民生用水的仁義潭等兩座水庫，目前仁義潭蓄水率跌到只剩三成九二，再不下雨，恐怕下個月就得啟動限水機制。水公司第五區管理處昨天呼籲用戶共體時艱、節約用水。
雲林水情方面，農田水利會表示，一期稻作灌溉用水基本沒有問題，旱象如果持續下去，水利會已做好因應措施，五百餘口地下水井待命中，一旦供水有問題，將以輪流灌溉方式因應。民生用水方面，台水公司表示，暫時沒有問題，為防患於未然，夜間已減壓供水，並加強管路防漏措施，地下水井也會因應水源狀況，支援啟動。
蓄水率跌破4成 水位降沙洲浮現
去年多個颱風襲台，帶來豐沛的雨量，國內各大水庫都呈滿水位狀態，嘉義仁義潭、蘭潭兩座水庫也不例外，但入冬以來，仁義潭主要水源的八掌溪集水區，下雨天數屈指可數，且雨量都不多，合計還不及五十毫米，雨水多被乾涸地表吸收，流進八掌溪的並不多，造成仁義潭水位節節下降，沙洲浮現。
水公司第五區管理處長穆岳鈞指出，仁義潭有效蓄水量兩千五百二十八．一萬噸，但昨天降至一千萬噸以下，只剩九百九十二萬噸，蓄水率也跌破四成；蘭潭有效蓄水量九百二十六．九萬噸，但目前也只剩五百一十七萬噸，兩者合計一千五百○九萬噸。
穆岳鈞說，大嘉義地區民生用水一天需水量約二十九萬噸，除由仁義潭、蘭潭兩座水庫每天供應十二萬噸及山區自給兩萬噸外，其餘由烏山頭水庫、集集攔河堰支援。
與蘭潭共可供應3個月 籲節水
雖然每天自仁義潭、蘭潭取水十二萬噸，以目前蓄水量在未下雨情況下，估算還可支撐四個月，但扣除蒸發量及安全用水，實際只能再供應約三個月，如果旱象未解，估計水情下個月就會亮紅燈。
穆岳鈞說，極端氣候下，降雨天數與雨量可能銳減，甚至出現「乾梅」，如果梅雨不能帶來及時雨，下個月嘉義地區隨時都有可能啟動限水機制，呼籲用戶節約用水，就有更充裕時間迎接甘霖到來。
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