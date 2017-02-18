〈南部〉龍崎掩埋場不適合開發 牛埔里長：最後警告
2017-02-18
〔記者劉婉君／龍崎報導〕龍崎事業廢棄物掩埋場爭議已久，反對設置的牛埔里長陳永和昨天出示多張照片及影片，抨擊業者聲稱已投入近四千萬元進行水土保持工程，卻沒有水保成果，部分地貌明顯因擠壓而斷裂變形，「這樣的工程誰願意相信？」他氣憤地說，多年來已收集許多資料，證明該地不適合開發掩埋場，如果昨天的證據公部門還是不相信，堅稱業者合法，他從今以後將不再過問該案，「因為再做什麼也沒有意義了。」
歐欣環保公司協理許敬勇說明水保工程屬於緊急防災工程，和掩埋場本體工程沒有關係，因去年兩個颱風，雨水沖刷造成一部分損壞，該公司已準備要進行維護，並否認擠壓、變形地點是該公司施工的範圍。
陳永和說，他十天前才進入歐欣公司所做的水土保持工程現場拍照，當地地質不好，但官員未到現場就片面接受業者說明，他多次以照片佐證，指出地貌變形、斷裂的地點，就在業者的工區。
陳永和表示，龍崎的景觀很好，但地質不好，業者要給百姓有信心，就要把成績拿出來，「這種豆腐渣的工程，誰願意相信。」他也呼籲政府提高警覺，珍貴地景一旦遭破壞將無法彌補。
他說，五月十二日是歐欣在龍崎申設事業廢棄物掩埋場第三次展延的截止日，近年來，他已收集許多資料，也曾遭到恐嚇、抹黑栽贓，如果連照片拿出來都無法解決，再做什麼也沒有意義了，他已盡了最大的努力，日後只會將自己該做的、承諾的做好。
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