〈南部〉停機車將收費 林鳳營火車站違停多
2017-02-18
〔記者楊金城／六甲報導〕台鐵林鳳營火車站將機車停車場委外經營，原定二月七日收費，但不只地方民眾反彈，連六甲區公所也持反對態度，希望台鐵體恤民意，在未取得共識前不再設置。停車場因施設水電工程尚未收費，目前爭議未解，火車站周邊已出現違停現象。
取得機車停車場經營權的林姓業者昨天則說很無辜，台鐵限期要求他設置臨時帳篷開始收費，不然要罰他。
六甲區長蔡秀琴昨天說，公所已行文市府交通局對林鳳營火車站機車停車場的設立審查「應審慎評估」，也指出停車場的位置是之前市府都發局和台鐵簽約出資改善綠美化，公所另行文都發局希望爭取改由公所和台鐵簽約「代管」土地，維持原貌，撤除臨時停車棚不收費。
百年歷史的林鳳營火車站周邊廣場原為髒亂不堪，汽、機車隨意停放，自一○二年起至今，市府都發局、交通局及六甲區公所爭取景觀改造經費投入將近三千萬元，才把站前環境整理好並導正民眾汽、機車停車。
但台鐵未與地方協調取得共識，上月發包將機車停車場委外經營，逕行施作停車棚，傳出二月七日開始收費後引起地方反彈，蔡秀琴說，停車場使用對象大部分為經濟弱勢、上班族，公所不反對施設臨時停車棚，但不能收費，如收費，對民眾將造成經濟負擔，也會逼使車輛在周邊違停，衍生管理問題。
林姓業者說，機車停車一天三十元，月租四百元，季租一千元，收費便宜，他合法向台鐵承租，收費爭議待解。
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