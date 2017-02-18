〈南部〉嘉藥設T-Bike站 南市首座民間捐贈
2017-02-18
〔記者劉婉君／台南報導〕台南市公共自行車T-Bike租賃站首度進入校園，在嘉南藥理大學設站，並是首座由民間捐贈的站點，嘉惠嘉藥師生及社區居民。目前全市共計廿三個T-Bike租賃站，預計至今年五月底前，公設站點將擴增至五十個。
嘉南藥理大學站由嘉南藥理大學捐贈設置，提供卅二部車輛，昨天由嘉藥校長陳銘田代表捐贈給市府，隨即啟用，市長賴清德、陳銘田及師生在校園內試騎體驗。
賴清德說，T-Bike是南市公共運輸的最後一哩路設施，現在有民間力量加入，讓他很感動，希望藉此提升學生搭乘大眾運輸工具的意願，減少機車使用率，可降低意外事故發生及溫室氣體排放。他也喊話：「希望其他學校和企業加入。」
陳銘田指出，嘉藥緊鄰保安車站，附近又有奇美博物館等熱門景點，全校一萬六千多名學生、近六百六十名教職員，許多人搭乘火車通勤，希望T-Bike租賃站啟用後，師生接駁更方便。
交通局表示，民間捐贈T-Bike租賃站，必須無償提供土地，卅二輛車規模的站點，用地長度需廿二米，經費需要一百八十二萬元；廿四輛車的規模則需長度十八米的用地，金額為一百五十六萬二千元。
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