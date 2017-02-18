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〈南部〉T-Bike優惠至年底 5月前新增28站

2017-02-18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕去年八月啟用的台南市公共自行車系統T-Bike，借用後的前三十分鐘免費措施，交通局決定持續優惠至今年底，用「促銷」手法鼓勵民眾善加利用公車、自行車、步行（BBW）慢遊體驗古都府城的歷史軌跡，今年五月底前，並將新增廿八個站點。

目前上線營運的台南T-Bike共有廿二處站點，春節期間車輛租賃站使用熱絡，其中前三名為赤崁樓站、都會公園文華路站、安億停車場站。

交通局也計畫在今年五月底前，陸續會在台南火車站、台南公園、巴克禮公園、成大周邊等地新增廿八個站點，全市有五十個站點。

交通局說，去年在台南都會公園奇美博物館園區與南科園區啟用十處T-Bike站點，原定營運後的前六個月，前三十分鐘免費騎乘，但為鼓勵民眾多多利用低碳綠色運具，優惠措施將持續到今年十二月三十一日，全市所有的小綠T-Bike，都享有借用後的前三十分鐘免費。

不過，交通局也提醒，因各縣市的公共自行車系統是各自獨立，必須分別在該系統註冊，系統才能掌握租車者資格，所以要用一卡通、悠遊卡使用台南T-Bike也須先註冊，註冊方式方便簡單，只要上T-Bike官網首頁點選「開卡註冊」，或下載T-Bike APP，或是到各租賃站中控台（KIOSK）即可註冊成為會員，租借車輛收費方式，每三十分鐘十元（市民卡五元），每日最高一百元。

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