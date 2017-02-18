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〈南部〉水鴨屍有2病毒 官田水雉園區休園14天

2017-02-18

水雉無異狀 園區昨緊急消毒

〔記者楊金城／官田報導〕H5N6禽流感疫情擴散，官田水雉教育園區也淪陷，二月十二日保育研究人員在園區內撿拾一隻小水鴨屍體，送驗後確診為高病原性的H5N6及H5N2禽流感病毒。水雉園區公告昨天起到三月三日休園十四天，台南市農業局森保科和動保處昨緊急進行園區內、外消毒，並將針對園區周邊半徑三公里內禽場進行疫情訪視，所幸園區水雉安好。

水雉園區經台南市野鳥學會等單位多年來復育，已成為水雉的主要棲息繁殖地，園區負責人李文珍說，園區現有一百五十隻水雉，目前都健康無異狀，將全力防疫保護寶貝水雉。

首次發現H5N6 將會持續監測

南市農業局森林保育科長楊錦樹說，水雉園區從一○二年起就開始監測禽流感，這次是第一次發現H5N6病毒，因病毒潛伏期七天，原計畫休園七天，但林務局建議園區休園十四天防疫，將持續監測沒有病毒才會重新開園。

水雉園區因生態環境好，冬天都會吸引鴨科候鳥來，李文珍說，園區有小水鴨、琵嘴鴨、花嘴鴨、白眉鴨、棉鴨、尖尾鴨等六種鴨科，一發現候鳥屍體就會採樣送農委會防檢局化驗。

園區也淪陷H5N6疫情後，保育人員都嚇了一跳，動保處昨派消毒車前往消毒，但因園區內生態敏感，只有在撿到小水鴨的地點和保育研究人員走過的地方進行局部消毒，園區也有四人被列入健康自主管理追蹤。

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  • 台南官田水雉園區因H5N6淪陷。 （記者楊金城攝）

    台南官田水雉園區因H5N6淪陷。 （記者楊金城攝）

  • 台南官田水雉園區公告休園14天。 （記者楊金城攝）

    台南官田水雉園區公告休園14天。 （記者楊金城攝）

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