〈南部〉八仙塵爆傷患陳萬坤 挑戰鐵人三項

2017-02-18

〔記者洪定宏／高雄報導〕八仙塵爆傷患陳萬坤四肢燒傷，在陽光基金會復健一年後，去年以挑戰鐵人三項為目標，將游泳、騎單車、跑步當復健，發現運動有助復原，決定手腳穿壓力衣，參加三月四日在高雄舉辦的愛河國際鐵人三項比賽，他鼓勵傷友：「要設定目標，才有動力，勇敢走出戶外追夢！」

卅六歲陳萬坤原為電腦繪圖工程師，為了專心復健而辭職，目前手指功能已恢復到案發前狀態，也就是可正常操作滑鼠繪圖，所以透過參加鐵人三項比賽，證明自己的努力。

然而，過程是很艱辛的，就算運動全程都穿壓力衣，但雙腳仍然很刺痛，且因四肢無法排汗，感覺悶熱，「但我告訴自己要撐下去！」因為鐵人三項比賽是陳萬坤設定要完成的目標、追求的夢想，「我必須要有強大的意志力」。

經過一年的自我訓練，陳萬坤認為復原狀況比不運動時還要好，所以他鼓勵傷友「勇敢走出戶外追夢」！