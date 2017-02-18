| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉公墓區變公園 覆鼎金雙湖公園開工

2017-02-18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕覆鼎金公墓蛻變，覆鼎金雙湖森林公園第一期工程開工了，預定今年十月底完工！

覆鼎金雙湖公園位置在三民區與鳥松區交界、澄清湖高爾夫球場西側，從日治時期起就是覆鼎金公墓區，市府於民國七十四年公告禁葬，估計墳數約一萬兩千餘座，且疊葬情形嚴重。

民國九十九年高雄縣市合併後，總面積超過廿五公頃的覆鼎金公墓，由原本的邊陲地帶轉為大高雄核心地區，墳墓不僅影響市容觀瞻，也阻礙都市發展。

市府於一○四年，將覆鼎金公墓由都市計畫墓地變更為公園用地，殯葬管理處於一○五至一○七年分三區三期進行遷葬，工務局配合遷葬進度，將遷葬後的空地施工開闢為雙湖森林公園。

雙湖森林公園第一期工程，位於殯葬管理處北方、金山寺東側，面積約三．六公頃的坡地，經費約二千六百萬元。工程包括邊坡整治、園區步道、瞭望及休憩平台等，並種植多樣的開花植栽，一掃過去墓地帶給人的陰森氛圍。

養工處指出，第一期工程設置的景觀瞭望台，可觀賞高速公路與金獅湖錯落的美景，還能遠眺半屏山。

養工處表示，覆鼎金雙湖公園規劃以「雙湖抱山」的森林概念，結合周邊景點如金獅湖、澄清湖風景區，形成綠色廊道，未來還將設置花田景觀區，提供都市民眾就近散步賞花的好去處。

廣告
  • 覆鼎金雙湖公園模擬圖。（高雄市工務局提供）

    覆鼎金雙湖公園模擬圖。（高雄市工務局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
恆春半島剷除銀合歡 林管處：保護區優先

「恆春半島外來入侵種銀合歡移除復育造林計畫」已邁入第三年，但恆春半島境內銀合歡仍是滿山遍野，屏東林管處強調，今年將針對保護區為優先移除地區，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
新加坡海南雞飯
酸奶起士烤馬鈴薯
吃甜甜✧焦糖布丁
這樣煮青菜更營養！
轉寄

標題：〈南部〉公墓區變公園 覆鼎金雙湖公園開工


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.