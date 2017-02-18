〈南部〉公墓區變公園 覆鼎金雙湖公園開工
2017-02-18
〔記者葛祐豪／高雄報導〕覆鼎金公墓蛻變，覆鼎金雙湖森林公園第一期工程開工了，預定今年十月底完工！
覆鼎金雙湖公園位置在三民區與鳥松區交界、澄清湖高爾夫球場西側，從日治時期起就是覆鼎金公墓區，市府於民國七十四年公告禁葬，估計墳數約一萬兩千餘座，且疊葬情形嚴重。
民國九十九年高雄縣市合併後，總面積超過廿五公頃的覆鼎金公墓，由原本的邊陲地帶轉為大高雄核心地區，墳墓不僅影響市容觀瞻，也阻礙都市發展。
市府於一○四年，將覆鼎金公墓由都市計畫墓地變更為公園用地，殯葬管理處於一○五至一○七年分三區三期進行遷葬，工務局配合遷葬進度，將遷葬後的空地施工開闢為雙湖森林公園。
雙湖森林公園第一期工程，位於殯葬管理處北方、金山寺東側，面積約三．六公頃的坡地，經費約二千六百萬元。工程包括邊坡整治、園區步道、瞭望及休憩平台等，並種植多樣的開花植栽，一掃過去墓地帶給人的陰森氛圍。
養工處指出，第一期工程設置的景觀瞭望台，可觀賞高速公路與金獅湖錯落的美景，還能遠眺半屏山。
養工處表示，覆鼎金雙湖公園規劃以「雙湖抱山」的森林概念，結合周邊景點如金獅湖、澄清湖風景區，形成綠色廊道，未來還將設置花田景觀區，提供都市民眾就近散步賞花的好去處。
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