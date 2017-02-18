〈南部〉【奉貝殼為神】拉阿魯哇族「貝神祭」 下週登場

2017-02-18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕目前全台約有五百人的拉阿魯哇族，是台灣唯一以「貝殼」為神的原住民族。拉阿魯哇族（Hla’alua）由排剪、美壠、塔蠟、雁爾等四個社組成，又稱四社群，主要聚居高雄市桃源區高中里、桃源里以及那瑪夏區瑪雅里。拉阿魯哇族貝神祭下週末登場，歡迎民眾上山一窺獨特神秘的原住民文化祭典。

根據拉阿魯哇族傳說，族人曾住在東方日出之地（hlasunga），是矮人（kavurua）所住的地方。矮人有一種傳世的聖貝（takiiaru），據說有十幾個，沒有人知道確定的數目。美壠社的祖先離開hlasunga時，從矮人那兒分得十二顆聖貝，此後就按照矮人的方式，舉行貝神祭（miatungusu）的祭儀。

祭儀中最重要的一節「聖貝薦酒」，是將聖貝浸在酒裡，看其顏色的變化，如果變成紅色則是祖靈酩酊之狀，也意味祭典圓滿成功。

聖貝共有十二個，祂們各有自己的名稱，分別為「勇猛神」、「狩獵神」、「健康神」、「食物神」、「驅魔神」、「勤勞神」、「平安神」、「驅懶神」、「狀元神」、「守護神」、「聰明神」及「風雨神」。

高市拉阿魯哇族文教協進會指出，祭典主要為昭告祖靈，並祈求族群永續發展、國人平安；今年適逢拉阿魯哇族貝神祭中的兩年大祭，儀式舉行過程獨特少見，歡迎民眾上山一起參與這項難得的祭典活動。