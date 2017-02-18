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〈南部〉恆春半島剷除銀合歡 林管處：保護區優先

2017-02-18

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「恆春半島外來入侵種銀合歡移除復育造林計畫」已邁入第三年，但恆春半島境內銀合歡仍是滿山遍野，屏東林管處強調，今年將針對保護區為優先移除地區，不容許銀合歡危害國家公園珍貴林相。

「今年重點將關注國家公園保護區及特別景觀區。」屏東林區管理處表示，銀合歡大量種實及砍除後萌芽強等特性，在山區蠶食荒地或風倒木形成的孔隙逐入侵，逐步抑制原生植物生長，由於多屬非優先防治區且交通不便，各單位尚未進場移除，銀合歡危害面積略有擴張現象。

屏東林區管理處處長張偉顗指出，過去兩年內己移除近兩百公頃，今年將持續對主要道路兩側、海岸林、國家公園分區屬生態保護區、特別景觀區及銀合歡為害嚴重區域進行移除，地主、社區可透過鄉鎮公所向林管處申請苗木綠化或造林。

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  • 銀合歡入侵的林地經移除後造林效果不錯。 （記者蔡宗憲攝）

    銀合歡入侵的林地經移除後造林效果不錯。 （記者蔡宗憲攝）

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恆春半島剷除銀合歡 林管處：保護區優先

「恆春半島外來入侵種銀合歡移除復育造林計畫」已邁入第三年，但恆春半島境內銀合歡仍是滿山遍野，屏東林管處強調，今年將針對保護區為優先移除地區，…

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