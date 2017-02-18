| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉屏縣體育場跑道少2米 獲5千萬整修

2017-02-18

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣立體育場的田徑場跑道少了兩公尺，屏縣二十年來無法申請承辦大型賽事，縣府向教育部體育署爭取五千萬元補助，昨天動土整修，年底前縣民終於可以有符合國際標準的田徑場。

昨動工 年底前完工啟用

田徑場興建於民國八十四年，跑道長度僅有三百九十八公尺，比國際標準競賽跑道四百公尺少了兩公尺，過去雖想改善，但一再流標，近年縣府爭取體育署支持，補助約五千萬元，昨天動土。

縣長潘孟安表示，上次田徑場跑道整修已是十年前的事，長久風吹日曬，已造成材質劣化，影響運動者的安全，加上跑道未通過中華民國田徑協會的認證，從八十五年區運以來，屏縣都無申請承辦大型賽事。

潘孟安指出，跑道整修屬第一期工程，後續將再積極爭取經費，希望明年能以融入城市美學概念進行第二期週邊景觀營造，讓縣立田徑場成為親民便利，且符合國際標準。

以利未來爭取大型賽事

教育處也說明，將以「國際田徑總會」發佈最新跑道尺寸及面層標準，做為整修工程依據，並取得中華民國田徑協會認證，以利未來爭取國內大型賽事，另為符合場地的標準，將拆除靠近仁愛路的北側看台，並將原有跳遠場移至北側看台處，同時會把場地內足球場打造成符合國際賽事的足球場，最遲可在今年十月底前完工。

廣告
  • 屏縣田徑場跑道少兩公尺，昨天動土整修。 （記者羅欣貞攝）

    屏縣田徑場跑道少兩公尺，昨天動土整修。 （記者羅欣貞攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
恆春半島剷除銀合歡 林管處：保護區優先

「恆春半島外來入侵種銀合歡移除復育造林計畫」已邁入第三年，但恆春半島境內銀合歡仍是滿山遍野，屏東林管處強調，今年將針對保護區為優先移除地區，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
新加坡海南雞飯
酸奶起士烤馬鈴薯
吃甜甜✧焦糖布丁
這樣煮青菜更營養！
轉寄

標題：〈南部〉屏縣體育場跑道少2米 獲5千萬整修


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.