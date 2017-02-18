〈南部〉屏縣體育場跑道少2米 獲5千萬整修
2017-02-18
〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣立體育場的田徑場跑道少了兩公尺，屏縣二十年來無法申請承辦大型賽事，縣府向教育部體育署爭取五千萬元補助，昨天動土整修，年底前縣民終於可以有符合國際標準的田徑場。
昨動工 年底前完工啟用
田徑場興建於民國八十四年，跑道長度僅有三百九十八公尺，比國際標準競賽跑道四百公尺少了兩公尺，過去雖想改善，但一再流標，近年縣府爭取體育署支持，補助約五千萬元，昨天動土。
縣長潘孟安表示，上次田徑場跑道整修已是十年前的事，長久風吹日曬，已造成材質劣化，影響運動者的安全，加上跑道未通過中華民國田徑協會的認證，從八十五年區運以來，屏縣都無申請承辦大型賽事。
潘孟安指出，跑道整修屬第一期工程，後續將再積極爭取經費，希望明年能以融入城市美學概念進行第二期週邊景觀營造，讓縣立田徑場成為親民便利，且符合國際標準。
以利未來爭取大型賽事
教育處也說明，將以「國際田徑總會」發佈最新跑道尺寸及面層標準，做為整修工程依據，並取得中華民國田徑協會認證，以利未來爭取國內大型賽事，另為符合場地的標準，將拆除靠近仁愛路的北側看台，並將原有跳遠場移至北側看台處，同時會把場地內足球場打造成符合國際賽事的足球場，最遲可在今年十月底前完工。
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