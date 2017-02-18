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〈南部〉母語英語俱佳 賽德克族胡沐恩學測69級分

2017-02-18

記者黃明堂／專訪

台東高中學生胡沐恩在今年在大學學測拿到六十九級分，在台東居第二高分，他是賽德克族，母語流利，英語呱呱叫，立志行醫，按部就班，離目標愈來愈近。

胡沐恩出世即逢父母離異，母親雖然擔任國小老師，但一份薪水，扶養三位孩子，再怎麼辛苦，也捨不得孩子吃不飽、穿不暖。胡沐恩看到媽媽無怨無悔的付出，很早就立志要當醫生，有穩定優渥的收入，來分擔媽媽的辛勞。

胡沐恩在校學業成績從高一開始，都在一％的頂尖之列，模擬考常是第一名，加上學測成績優秀，很有機會透過繁星入學管道，進入大學醫學系，不過，他有個好心腸，希望能讓出繁星名額，所以打算透過原住民醫事人員養成計畫管道進入醫學系。

他的媽媽原是南投人，卅二年前分發到台東偏鄉小學服務，他出世後，成了台東極少數的賽德克族人。他說，置身在主流的漢人文化中，他感受到自身族群文化面臨挑戰，因此主動向家人學習母語，二○一二年即通過族語認證，屢次參加比賽獲獎。

找回母語，他也不忘努力學習外語，同樣在二○一二年就通過初級英檢，去年通過中高英檢，參加全國英文作文比賽，獲南區優勝。

胡沐恩期待自己善用語言能力，透過不同語言向外界介紹賽德克族文化，讓世界對賽德克的認識不侷限於表象，也將文化根源向外拓展。

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  • 台東高中賽德克族學生胡沐恩能說母語及英語，立志行醫之餘，要為族群與世界搭起文化橋樑。（記者黃明堂攝）

    台東高中賽德克族學生胡沐恩能說母語及英語，立志行醫之餘，要為族群與世界搭起文化橋樑。（記者黃明堂攝）

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