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〈南部〉台東縣偏鄉學生苦讀 學測拚出好成績

2017-02-18

〔記者黃明堂／台東報導〕只要加倍努力，偏鄉中偏鄉的學生，學測也能出類拔萃！台東在全國來說，已是偏遠，但北從海端的南迴公路，南到大武的南迴公路，也有多位學測成績出類拔萃的學生。

原民生表現優異 躋身高分群

台東高中三年甲班學測表現超優，七成五拿到六十級分以上。這班有六位學生畢業自五十公里外的關山國中，且多為原住民，雖然國中會考時表現不突出，但高中在校學業表現，不輸市區的孩子，這次學測更躋身高分群，包括胡沐恩六十九級分，胡峻浩六十八級分，王逸閎六十七級分，還有榮孫子恩六十三級分。

這幾位學生雖然大都有公教家庭背景，但是，過去讀國中時，學習資源不如台東市區豐富，都靠自己認真讀書，到了高中持之以恆，有了超越市區同學的表現。

胡峻浩會考普通 學測拿68級分

以來自南橫入口初來部落的胡峻浩來說，國中會考僅有3A2B的中上成績，但學測力拚到六十八級分；另一位拿到六十九級分的胡沐恩說，其實在鄉下讀書，反而比較沒有壓力，只要自己願意，反而會加倍努力，成績應該就很好。

老爸賺辛苦錢 女兒勤學考高分

台東女中兩位最高分六十九級分的女生中，吳蕙昕住在知本，爸爸是監工，媽媽種荖葉，她努力讀書，沒讓父母的辛苦白費。住大武的徐明真除了功課好，也愛搞笑，她說自己是多重混血的原住民，希望能讀醫學系，但動機竟然是因為曾目睹小狗被山豬鋏夾到截肢，激發她想要當醫生的念頭，但想要醫人，而不是當獸醫。

東女拿到六十五級分的葉冠妤也來自關山，爸爸開卡車奔波，載運鄉下水果，很辛苦，換得女兒的認真讀書。

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  • 台東女中葉冠妤（右）來自關山，雖居住偏鄉，學測拚出好成績。（記者黃明堂攝）

    台東女中葉冠妤（右）來自關山，雖居住偏鄉，學測拚出好成績。（記者黃明堂攝）

  • 台東女中拿到69級分的徐明真（左）來自大武，吳蕙昕（右）來自台東市郊知本。（記者黃明堂攝）

    台東女中拿到69級分的徐明真（左）來自大武，吳蕙昕（右）來自台東市郊知本。（記者黃明堂攝）

  • 台東高中的胡沐恩（，左起）、胡峻浩、王逸閎、榮孫子恩是畢業自關山國中的鄉下學生。（記者黃明堂攝）

    台東高中的胡沐恩（，左起）、胡峻浩、王逸閎、榮孫子恩是畢業自關山國中的鄉下學生。（記者黃明堂攝）

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