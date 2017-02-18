〈南部〉農會選舉1票2千 學甲候選人認了
2017-02-18
至昨三件賄選案 三人交保
〔記者王捷、楊金城／台南報導〕檢調警查獲新化區農會代表選舉賄選案後，昨天又在學甲區農會選舉查獲李姓農會代表候選人涉嫌現金買票，新化農會代表賄選案也有新發展，查出方姓、楊姓候選人涉嫌向會員現金買票。訊後李男以三萬元諭令交保，方、楊兩人各以十萬元交保候傳。
台南檢調警至昨連辦三件農會賄選案，黑金組檢察官陳擁文指揮市調處、學甲警分局搜索李姓候選人家中，並帶回廿多名農會會員回分局偵訊；該區農會會員代表「四選三」，選情激烈，查賄小組查出李涉嫌買票。
經隔離訊問後，有五名會員坦承收到李姓農會代表候選人交付之賄款，並繳回賄款現金一萬元，李坦承以一票二千元之代價向農會會員買票，被檢方諭令三萬元交保候傳。
新化區農會代表賄選案昨則又追查出方姓、楊姓候選人涉嫌以一千到二千元買票。方姓農會代表候選人坦承以每票二千元行賄五名會員；楊姓農會代表候選人也坦承交付五千元向會員買票。
南檢將李、方、楊姓農會代表候選人以涉嫌違反農會法四十七之一條第一項第二款行賄罪嫌，各諭知以三萬、十萬、十萬元交保候傳，並擴大追查該選區其他賄選情事。
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