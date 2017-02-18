〈南部〉爭取合理賠償 受難家屬：應重新思考

2017-02-18

〔記者王涵平／新營報導〕二二八事件時，就讀國小六年級的賴澄江目睹時任後壁國小校長的父親賴松輝被押走後身陷冤獄，因所獲賠償不合理，奔走十餘年，期盼不公不義案件應重新思考。

台糖退休的賴澄江，現任台南縣二二八公義和平救世會顧問，面對父親在二二八事件身陷冤獄年餘，從此親友不敢找上門，家人求職、求學不順，十多年來爭取應有合理賠償卻面對雙重標準的審查，希望新政府上任後，在二二八事件七十週年之際，能對爭議案件重新思考。

相對於二二八受難者、時任新營鎮長的沈義人獲得五十六基數的賠償，賴松輝僅獲十七個基數的賠償，九十三年開始向國家申請調閱檔案，持續申覆都沒有下文，賴澄江十多年來一直感到相當不平。

八十四歲的賴澄江說，父親從被羈押於新營保安司令單位，輾轉送到台南監獄、壽山保安司令單位，又到台北新店的台灣省職業訓導總隊接受洗腦，甚至取得「結訓證書」，對於家人來說是一大煎熬，即使已隔數十年，卻還是難以忘懷的傷痛。

他表示，父親在世時委託領取了十七個基數的賠償金，但不知道領過賠償費之後不能再申覆，申覆無門，今年二二八事件七十週年了，希望有機會重新審視受難者家屬的申覆案，讓賠償更符合公平正義的期待。