〈南部〉228事件70週年 沈澄淵：應續追真相
2017-02-18
〔記者王涵平／新營報導〕二二八事件屆滿七十週年，台南縣二二八公義和平救世會榮譽理事長沈澄淵表示，二二八真相迄今仍是謎，政府應續追查。
他說，現在還有很多未解的公案，也就是受難者家屬最關心的真相與責任釐清，希望不公不義的案件能重新思考，彰顯轉型正義的精神。
曾任二二八基金會第七、八、九屆董事的沈澄淵，認為目前二二八受難人數統計，官方數據與學者專家調查仍有很大差距，且加害者責任尚未釐清，留下許多未解的公案，期待政府持續追查。
此外，有關二二八賠償事宜，申請期限延長至今年五月廿三日止，仍有許多受難者家屬對於賠償有不平之鳴，希望政府深入調查以求平反。
沈澄淵表示，政府成立二二八基金會是希望台灣人都能記得這段歷史傷痛，歷史悲劇可以原諒、但不能忘記，擔任二二八基金會董事廿年，將二二八補償條例改為賠償，賠償是政府做錯了，要賠人民生命財產的損失。
在二二八事件七十週年前夕，他說，官方統計二二八受難人數約一萬八千人至二萬八千人，史明的著作「台灣人四百年史」卻有十多萬人，基金會通過的案件卻僅有二千多件，面對歷史謎團，政府有必要繼續查明真相。
他認為，國民黨黨史館相關資料並未完全真實公開，甚至國家檔案局資料也不完備，如今只有受害人，沒有加害人，受難者家屬期待政府能進一步釐清責任，早一天真正走出悲情。
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