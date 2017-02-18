〈南部〉《民進黨》林武忠喪失議員資格 《國民黨》童燕珍遞補

2017-02-18

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市議員林武忠因銷單案，昨遭最高法院判處有期徒刑一年六月，將喪失議員資格，市議會表示，將由第七選舉區落選第一順位、國民黨籍的童燕珍遞補，兩黨議會席次再次互有消長。

藍營增為26席 泛綠減為37席

民進黨高雄市議員林民傑日前也因賄選案，遭高院判決當選無效，並解除議員職務，原職由國民黨籍柯路加遞補，兩黨議會席次便已互有消長，國民黨高雄市議員席次增為廿五席，如今加上童燕珍這一席，增加為廿六席。

民進黨少掉林武忠這一席後，則減少到卅七席（含台聯），另三席為無黨團結聯盟二席、親民黨一席。

高雄市議會昨洽詢內政部後表示，依據公職人員選舉罷免法第七十四條規定，「地方民意代表當選人因第一二○條第一項第三款之情事，經法院判決當選無效確定者，或當選人有褫奪公權尚未復權之情形時，其缺額由落選人依得票數之高低順序遞補，不適用重行選舉或缺額補選之規定」。

高雄市議會表示，林武忠為三民區（第七選舉區）選出的市議員，應由第二屆議員第七選舉區的落選第一順位童燕珍遞補。

童燕珍曾是縣市合併前，高雄市第六屆、第七屆市議員，也擔任過高雄市議會國民黨團書記長，二○一四年在同黨新人瓜分選票下，中箭落馬。

市議會強調，未來將配合中選會發布遞補當選公告，展開議員遞補就職相關作業。