〈南部〉農會選舉明登場 七區戰況激烈

2017-02-18

旗山、杉林農會 挑戰派有機會翻盤

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市農會及廿六區農會選舉明登場，進入最後短兵相接，尤以旗山、大樹等七區戰況激烈，近來更有買票傳聞，在水利會長李清福官司定讞，為選情投下震撼彈情況下，市農會系統掌握優勢，不過旗山、杉林農會整合地方勢力後，挑戰派仍有機會翻盤。

高市各區農會應選代表人數一千多人，除了鳳山等十九個農會選情穩定，旗山、大樹等七區農會捉對廝殺，市農會掌握多區農會，新任總幹事楊東杰可望勝出，橋頭農會總幹事陸清海代表水利會應戰，卻因李清福的女兒李佳樺角逐橋頭農會總幹事參選資格不符，據傳已回防鞏固勢力，準備第二輪候聘。

大樹區農會 二十年老將遇強將挑戰

其中尤以大樹區農會戰況最激烈，七十五名代表應選四十五人，現任總幹事張清榮在水利會支持下，二十年來沒有對手，打出政績穩定牌，市農會今年推出保險部主任高子珺應戰，主打農會改革，增加玉荷包運銷，提高農民收入，兩派人馬攻防激烈，日前因文宣風波鬧上警局，近來傳出賄聲賄影，每票最高三千元。

旗山農會現任總幹事吳建德尋求連任，挑戰派石檻彰捲土重來，與水利會勢力合作，雖然與他搭檔參選理事長的陳姓候選人被判定資格不符，但陳在上週向法院提出假處分，昨出庭陳述力保資格，令挑戰派士氣大振，加上地方重量級人士相挺，翻盤機會大增。

杉林農會選舉以地方重量級人士為首，結合水利會勢力，與農會派代表人數相近，雙方人馬勢均力敵，有機會反敗為勝；鳥松農會則是兩強廝殺，陳美秋出身農會世家，基層實力穩固，黃正雄有水利會操盤，加上地方人士力挺，雙方選情呈現五五波。

值得一提的是，彌陀農會現任總幹事謝榮正是同額競選，檯面上雖無人競爭，檯面下卻是暗潮洶湧，四十三名代表應選三十一人，兩派人馬各擁二十一、二十二人，上演搶人大戰，甚至耳語攻訐不斷，近來更傳出有人撒銀彈，加乘人情催化搶票。