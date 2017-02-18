〈南部〉《觀察筆記》原形畢露

2017-02-18

也許，台灣由盛轉衰的原因找到了。

高級文官在台灣人當家後的心態，這兩天陳庚金、胡志強備受關注的談話與呼應中展露無遺。

是既得利益的絕地反撲吧，暮色返照的刀光劍影，舞弄給蔡政府看也讓人民見識到曾經權貴的最後回眸。

這一瞥，如驚鴻般的勾起聯想，台灣在上世紀末李登輝掌大政後的漸漸不振下坡，是不是和政治改革有關係？既得利益階級或族群的積極對抗抑是消極抵制造成台灣競爭力江河日下？

那時，雖國民黨執政卻有人打著藍旗反藍旗，今日是公開鼓動和政府對著幹。這是士大夫嗎？

爾俸爾祿不都是人民供奉的嗎？是在這塊土地努力所得滋養高官顯貴。吃果子要拜樹頭，早期撤退來台的文官一生付出，風範對照今人，感懷。

曾是高官們的狂妄演出證明改革的必要，大江東流是擋不住的！（資深記者黃明裕）