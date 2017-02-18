〈南部〉高市疏浚致污染 屏禁砂石車借道
2017-02-18
〔記者李立法／屏東報導〕高雄市疏浚高屏溪借道屏一八九線載運砂石，因長期製造污染並損壞道路引發民怨，屏東警方加強取締仍難以改善，屏縣府要求砂石車改道行駛高雄端道路，並禁止借道屏東，疏浚工程大受影響，高市府下週將拜訪屏縣府尋求解套。
影響工程 高市將訪屏縣求解套
經常使用高屏溪河濱公園堤防路（屏一八九線）的屏東市前進、鵬程及凌雲里等居民，抱怨近年來疏浚高屏溪的砂石車進出頻繁，揚起漫天塵土，路面都被壓壞了，民眾行經該路段十分危險，影響市民前往河濱公園及舊鐵橋古蹟區遊賞興致。
凌雲里長潘武昌說，疏浚的砂石車都開往高雄，但污染卻是屏東端承受，多年來不見回饋，屏東市公所應該要替居民表達不滿。
第七河川局表示，高雄市政府申請疏浚高屏溪攔河堰下方河段，因淤砂處靠近屏東端，砂石車才借道屏一八九線道運往高雄，路權主管機關是屏東縣政府。
縣府工務處表示，高市府申請疏浚時間從去年五月四日至今年六月三十日，因砂石車超載、滲漏及污染情形嚴重，縣府要求警方加強取締，但情況並未顯著改善，加上砂石車造成道路損壞，引起民眾抗議，縣府己禁止疏浚砂石車通行屏一八九線，要求改道行駛高雄端。
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