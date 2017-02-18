〈南部〉太麻里代表選舉 傳1票萬元

2017-02-18

〔記者陳賢義／台東報導〕台東農漁會會員代表選舉在即，參選人數爆增的太麻里地區農會選情最為激烈，八十三人搶四十五個名額，由於結果關係到總幹事人選，因此，三名登記候聘總幹事角力懇託支持，現金買票耳語四起，傳出每票萬元；台東地檢署表示，目前全縣分列選他案共七件，一件言語暴力，餘為現金買票，但都未有確切實證，蒐證調查中。

83人搶45席 參選爆炸

太麻里地區農會八十三人搶四十五個會員代表名額，其中原住民登記參選人數過半，包括供銷部主任卓新明、信用部大出納莊慶輝及推廣部主任許銘璜都登記候聘總幹事，各推政見期許未來，原住民區塊成必爭之地。據了解，由於選情太過激烈，在地賄聲賄影耳語四起。

東檢表示，目前全縣分列選他案共七件，一件言語暴力，餘為現金買票，多為激烈選區，行賄價格約在五千元至一萬元間，目前情蒐查證中。

檢察長王文德表示，金錢及暴力介入農漁會選舉不僅破壞選舉的公平性，助長惡質選風，更侵害其他候聘人、候選人、農漁會及農漁民的權益，檢署「全力查察賄選零容忍」將動員全力動員檢、警、調、廉政人力，籲民發現有暴力及金錢賄選情形，立撥二十四小時檢舉電話0800024099按4，或361169。