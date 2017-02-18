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〈南部〉屏縣農會總幹事候聘 5家競爭激烈

2017-02-18

〔記者羅欣貞／屏東報導〕農會會員代表選舉明天登場，農委會陸續公告總幹事候聘登記人遴選合格名冊，據屏東縣政府農業處至昨天下午五點資料，屏縣二十四家農會中，二十三家名冊已出爐，竹田三人、內埔及長治各兩人，其餘均一人，有績優總幹事保障的高樹、萬丹雖各僅一人，但在野派來勢洶洶，力拚第二輪。

竹田、內埔、長治多人角逐

此次農會改選，屏縣廿四家農會中，多數總幹事為同額競爭，選情較為緊繃的有高樹、萬丹、內埔、竹田、長治等；其中內埔、竹田農會因現任總幹事屆齡，各有三人登記競逐總幹事，內埔其中一人初選未過，合格者為廖德魁、鍾志喜，竹田游秀霞、張志誠、謝翠妃三人皆合格；長治則有邱潤良、安皇榮。

高樹、萬丹在野派來勢洶洶

選情較為複雜的高樹、萬丹，均有兩人登記，但因現任高樹總幹事謝朝景、萬丹總幹事張枝烈均為績優總幹事，因此目前只有他們在遴選合格名冊中，雖然如此，但在野派仍然持續奮戰，以求延長戰線。

依據農會總幹事遴選辦法，若登記者中有績優總幹事者，挑戰者需要在第一階段初審與第二階段面談，總分達九十分以上，才會被列入首波合格候聘名單；但是挑戰者若能掌握會員代表席次，並於理監事選舉中，掌握半數以上理事席次，那麼即使是績優總幹事，也可能無法在第一次理事會中獲聘，六十天內無法產生新任總幹事，縣府就會重新公告，進入第二輪聘任戰。

會員代表選舉十九日舉行後，當權派與在野派勢力大致抵定，但也不排除檯面下的搶人大戰，三月初各農會會員代表大會陸續登場，選舉理監事，三月中旬起召開第一次理事會，進行總幹事聘任事宜，誰能掌握過半理事支持，才是勝負關鍵。

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  • 高樹鄉農會選舉競爭相當激烈。 （記者羅欣貞攝）

    高樹鄉農會選舉競爭相當激烈。 （記者羅欣貞攝）

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