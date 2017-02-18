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〈台北都會〉〈家禽禁運禁宰〉傳統市場恐漲 大賣場不漲

2017-02-18

〔記者聶瑋齡／台北報導〕全台禽流感疫情蔓延，農委會防檢局祭出自二月十七日至廿四日全國家禽禁運、禁宰七天防疫措施，昨北市府啟動消毒防疫措施、邀請大賣場與傳統市場業者開會，但許多業者表示疫情來得太突然，禁運禁宰來不及反應，貨源不足下，再一兩天會漲價。

昨上午北市因應中央禽類禁運、禁宰七天的規定，大動作邀集大賣場通路業者、傳統市場禽肉攤商協調禁運期間貨源調配事宜與禽肉短缺解決方案。大賣場多表示，不會受到禁運影響，因有固定備貨。然而，傳統市場業者反映，此次禁運禁宰政策太突然，因應不及，至於是否會漲價，業者表示如貨源真的短缺，一兩天後會考慮調漲。

南門市場自治會會長王銓國表示，現大家有點反應不及，餐廳供給、客戶要貨，禁運禁宰政策太臨時，但也是要配合防疫。此外，禽類攤商銷售一片慘綠，在市場五十多年的陳老闆苦笑著說「沒有人買貨量就夠」，希望政府能提前告知準備且有效防疫禽流感。至於大賣場，全聯、頂好、愛買與好市多皆表示，庫存量足夠，現沒有考慮漲價。餐飲業者則表示，會擔心之後的貨源不足。

台北畜產運銷公司郭萬清董事長表示，禁運營收少了四分之一，但中央防疫優先，對於禁運禁宰後的禽類會不會漲價，郭萬清說，因為末端會哄抬價格，供需的問題會影響漲價，禁宰七天可販售的土雞就會比較少，傳統攤商可能會因應調漲。

另外，北市動保處昨公布本月十五日在禽類批發市場的紅嶼土雞疑似案例，確診為H5N2禽流感陽性，並赴北市家禽批發市場進行消毒淨空作業，同批來自高雄已被凍存的卅五隻紅羽土雞已全數送化製銷毀。

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  • 全國家禽禁運、禁宰七天，餐飲業者表示擔心未來斷貨。（記者聶瑋齡攝）

    全國家禽禁運、禁宰七天，餐飲業者表示擔心未來斷貨。（記者聶瑋齡攝）

  • 家禽禁運禁宰來不及反應，貨源不足下，再過一兩天，市場業者恐將漲價。（記者聶瑋齡攝）

    家禽禁運禁宰來不及反應，貨源不足下，再過一兩天，市場業者恐將漲價。（記者聶瑋齡攝）

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